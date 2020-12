Lo stadio San Paolo di Napoli intitolato a Diego Armando Maradona | ora è ufficiale

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Ufficiale: lo stadio di Napoli cambia nome da ‘Stadio San Paolo’ a ‘Stadio Diego Armando Maradona’ - MediasetTgcom24 : Napoli, il San Paolo diventa 'stadio Maradona': via libera dalla giunta comunale - SkyTG24 : Napoli, arriva l'ok della giunta: San Paolo diventa stadio Maradona - skillandbet : ?? Lo Stadio San Paolo di Napoli ha ufficialmente cambiato nome Da oggi si chiamerà Stadio Diego Armando Maradona… - SkySport : Napoli, il San Paolo diventa stadio Maradona -

"Ha incarnato il simbolo di riscatto di una squadra alla quale ha dimostrato che è possibile rialzarsi, vincere e trionfare" ...La Juve che afferma che si presenterà allo stadio per Juve-Napoli, col Napoli che non è partito per Torino perché bloccato dalla Asl, rientra in una pantomima incomprensibile a ...