L’esodo prima del 21 dicembre

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Come aggirare il divieto di spostamento tra regioni in vigore dal 21? Partendo. Il Messaggero spiega che treni e flixbus per il weekend del 18fino al 20 sono omrai tutti prenotati: Che l’ansia stia salendo lo dimostrano le prenotazioni dei treni: ieri, nel giro di qualche ora dalla diffusione della bozza del nuovo decreto, già si registravano i primi tutto esaurito. Completi i tre Frecciarossa pomeridiani da Roma a Lecce del 18, il Milano–Reggio Calabria delle 20,10, pieno anche il Milano–Napoli del 20alle 6,45. I vagoni sono al 50% della capienza per rispettare le regole del distanziamento e le compagnie riorganizzano le linee. Anche Flixbus sta riempiendo in fretta i sedili dei pullman: finiti i posti sul Milano-Napoli di sabato 19...