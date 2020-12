"La gente muore e fate queste sceneggiate? Vergognatevi". Il disastro di Alessandra Moretti: insulta Salvini e Meloni, ma "scorda" qualcosa... (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ieri, giovedì 3 novembre, un duro scontro alla Camera, innescato dalla parola "boldrinate", censurata da Ettore Rosato, il presidente di turno. Ne è seguita una gazzara, la sollevazione del centrodestra e delle opposizioni. E ora, il giorno successivo, ecco che Alessandra Moretti del Pd punta il dito. E su Twitter scrive: "Vergognoso l'atteggiamento delle opposizioni - premette nel cinguettio -. Ultima sceneggiata ieri alla Camera mentre in Italia continua a salire il numero dei morti. Un'altra occasione persa per recuperare un po' di credibilità da parte di Matteo Salvini e Giorgia Meloni", conclude. Insomma, il gioco è sempre lo stesso: c'è la pandemia, c'è il coronavirus, le persone muoiono e dunque dovete stare zitti. Questo, in estrema sintesi, lo schema che Pd e giallorossi continuano a riproporre. Obbligo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ieri, giovedì 3 novembre, un duro scontro alla Camera, innescato dalla parola "boldrinate", censurata da Ettore Rosato, il presidente di turno. Ne è seguita una gazzara, la sollevazione del centrodestra e delle opposizioni. E ora, il giorno successivo, ecco chedel Pd punta il dito. E su Twitter scrive: "Vergognoso l'atteggiamento delle opposizioni - premette nel cinguettio -. Ultima sceneggiata ieri alla Camera mentre in Italia continua a salire il numero dei morti. Un'altra occasione persa per recuperare un po' di credibilità da parte di Matteoe Giorgia", conclude. Insomma, il gioco è sempre lo stesso: c'è la pandemia, c'è il coronavirus, le persone muoiono e dunque dovete stare zitti. Questo, in estrema sintesi, lo schema che Pd e giallorossi continuano a riproporre. Obbligo di ...

emergency_ong : 'Per il 2021 i nostri politici stanno pensando di destinare circa 6 miliardi di euro in spese per nuovi armamenti,… - TortoricAurelio : RT @massimosab: Muore piu' gente per i tumori ogni anno, il covid solo da quest'anno, e non e piu' grave della mortalità per influenza - LIngles_ : @GiovanniToti In quello che scrive non c’è una proposta, un’idea, solo buttare parole al vento perché qualcuno le p… - ohitsGygy : RT @ashcoltami: Sinceramente avete rotto i coglioni con 'la gente muore e voi volete vedere i parenti/amici/fidanzati, non avete un cuore'… - zarlino : RT @LucioMM1: @maurorizzi_mr Un tema sottovalutato è che l'italia è molto brava (ai primi posti mondiali) nel tenere in vita gente messa ma… -