Il Ruggi non è solo cura dei pazienti covid, bimba di 10 anni operata con successo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anche nel corso della pandemia da Sars-Cov2 l'Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, diretta dal dott. Umberto Ferrentino, con abilità ed esperienza continua ad affrontare severe urgenze chirurgiche che necessitano di un approccio complesso e indaginoso. Nelle scorse settimane una piccola paziente di nazionalità indiana è giunta al Pronto Soccorso dell'ospedale per dolore addominale ingravescente, da lì accolta e ricoverata presso il reparto di chirurgia pediatrica. La piccola di appena 10 anni portata in sala operatoria per addome acuto di ndd è risultata essere affetta da massa ovarica rimasta misconosciuta, che aumentando di dimensioni nel tempo, ha raggiunto un peso tale da provocare una torsione dell'ovaio di sinistra sul proprio asse ...

