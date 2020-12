GFVip | il nuovo aereo per i Gregorelli che scatena i fan

trash_italiano : L’HA FATTO DI NUOVO ?? #GFVIP - trash_italiano : Nuovo tatuaggio subito. #GFVIP - jennybreakfree : RT @Maria27010449: Signorini lunedì scorso aveva detto che l'appuntamento con il GF sarebbe stato di nuovo 2 volte alla settimana!!!!!!! ????… - Maria27010449 : Signorini lunedì scorso aveva detto che l'appuntamento con il GF sarebbe stato di nuovo 2 volte alla settimana!!!!!!! ????????????#GFVIP - AngyDeVincenzo : No,vabbeh, hanno detto a Tommy che c' è un errore di stampa sul comunicato?!?! Ma gli autori del GF sono matti?! Ad… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip nuovo

Grande Fratello

Filippo Nardi non ha ancora messo piede nella Casa del "Grande Fratello Vip" e già sta facendo parlare di lui per una notte di passione con una attuale gieffina.Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci sono di nuovo esplose in una lite furibonda all'interno della Casa del Gf Vip: i motivi dello scontro ...