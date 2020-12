Furia Zenga contro i tre genoani al telefono | Non hanno diritto neanche'

(Di venerdì 4 dicembre 2020) GENOVA - "La differenza tra un fuoriclasse come Ibrahimovic , infortunato che va in panchina e incita i compagni, e i 3? In 3 nonle presenze necessarie per averal ...

GENOVA - "La differenza tra un fuoriclasse come Ibrahimovic, infortunato che va in panchina e incita i compagni, e i 3 genoani? In 3 non hanno neanche le presenze necessarie per aver diritto al titolo ...Zenga si scaglia contro tre calciatori del Genoa, immortalati in tribuna con il cellulare durante la partita contro il Parma ...