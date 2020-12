Ciclismo | Tom Pidcock mette nel mirino la Strade Bianche | le classiche delle Ardenne e la prova di cross country delle Olimpiadi di Tokyo

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L’enfant prodige britannico Tom, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia U23, del Mondiale U23 die vicecampione del Mondo Elite di ciclo, ha annunciato quello che sarà il suo programma nel 2021. Il neoacquisto del Team Ineos, stante quanto riporta Het Nieuwsblad, nella prima parte della stagione punterà allae alle. Da maggio, invece,rà da parte la bici da strada per dedicarsi alla mountain bike con un grande sogno nel cassetto: l’oro olimpico.non sarà, invece, al viadel Nord. Il britannico dichiara di volerle correre un giorno, ma di non ...

