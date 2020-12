Call of Duty ha registrato la bellezza di oltre $3 miliardi di prenotazioni nette in un anno (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'iconica serie di Activision Call of Duty ha stabilito nuovi record muovendosi verso un modello di business ad ecosistema condiviso. Dopo il lancio da record di Call of Duty: Black Ops Cold War, attraverso un comunicato stampa si annuncia che il franchise di Call of Duty ha superato i 3 miliardi di dollari di prenotazioni nette negli ultimi 12 mesi con performance eccellenti nelle vendite di un gioco premium, raggiungendo i massimi picchi del franchising. Call of Duty sta registrando un forte incremento. Da inizio anno le prenotazioni nette hanno registrato un aumento pari all'80% e le unità vendute fino a ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'iconica serie di Activisionofha stabilito nuovi record muovendosi verso un modello di business ad ecosistema condiviso. Dopo il lancio da record diof: Black Ops Cold War, attraverso un comunicato stampa si annuncia che il franchise diofha superato i 3di dollari dinegli ultimi 12 mesi con performance eccellenti nelle vendite di un gioco premium, raggiungendo i massimi picchi del franchising.ofsta registrando un forte incremento. Da inizioleun aumento pari all'80% e le unità vendute fino a ...

badtasteit : #CallofDuty supera i 3 miliardi di dollari di prenotazioni negli ultimi 12 mesi - infoitscienza : Call Of Duty: Warzone, una celebre mappa potrebbe tornare, secondo un leak - infoitscienza : Call of Duty Warzone: nuova mappa in arrivo? - infoitscienza : Call of Duty: oltre 3 miliardi di dollari in prenotazioni in un anno - Astrocolo : RT @WeAreTennisITA: Lasciare il tennis per i videogiochi: ?? Che Nick Kyrgios fosse forte alla consolle lo sapevamo già, specie a Call of D… -