Bellaria-Igea Marina | di sabbia o di ghiaccio | i presepi più belli

cngei : Consegnato agli scout CNGEI di Bellaria Igea Marina tendone ignifugo per svolgere attività in sicurezza. - Romagnadaviver1 : Inizia la corsa verso l'edizione 2021 del Premio Panzini a Bellaria Igea Marina -

Cagnona in lutto per la scomparsa del famoso pittore Giovanni Morigi. Il 77enne bellariese da generazioni, era molto conosciuto in città. Era malato da tempo. Dopo aver avuto per anni un negozio di ab ..."In una situazione d’emergenza come questa, la collaborazione è importante. Ma a volte certi segnali sembrano incoerenti". I ‘Civici per Bellaria Igea Marina’ parlano dei buoni spesa. "È stato chiesto ...