A Roma da sabato a martedì vie dello shopping a numero chiuso

(Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – Verranno replicati per i prossimi quattro giorni i moduli di contenimento per evitare assembramenti nelle vie dello shopping di Roma. A questi si aggiungeranno controlli rinforzati anche l’Eur e Trastevere. I moduli che prevedono controlli delle forze dell’ordine, con possibilita’ di chiusure temporanee, sono gia’ stati sperimentati negli scorsi weekend a Roma e provincia, per evitare assembramenti e trasgressioni dei dispositivi di sicurezza anti covid. A deciderlo il Comitato provinciale ordine e sicurezza che si e’ riunito questa mattina in Prefettura. All’incontro presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi, hanno preso parte, tra gli altri, anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi e l’assessore alla Sanita’ del Lazio Alessio D’Amato.