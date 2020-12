Waled Youssef è stato arrestato per un "mi piace" messo nel 2012 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un uomo è stato rilasciato dopo 10 mesi di carcere per aver messo un "mi piace" sul famoso social network, 8 anni fa. Egitto: rilasciato dopo 10 mesi di carcere per un like su Facebook su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un uomo èrilasciato dopo 10 mesi di carcere per averun "mi" sul famoso social network, 8 anni fa. Egitto: rilasciato dopo 10 mesi di carcere per un like su Facebook su Notizie.it.

fanpage : Si è fatto 8 mesi di carcere per un “mi piace” su Facebook messo 8 anni fa. L'incredibile storia di Waled Youssef - alexarmuzzi : RT @fanpage: Si è fatto 8 mesi di carcere per un “mi piace” su Facebook messo 8 anni fa. L'incredibile storia di Waled Youssef https://t.co… - AndreawBenn : RT @fanpage: Si è fatto 8 mesi di carcere per un “mi piace” su Facebook messo 8 anni fa. L'incredibile storia di Waled Youssef https://t.co… - mocettast : RT @fanpage: Si è fatto 8 mesi di carcere per un “mi piace” su Facebook messo 8 anni fa. L'incredibile storia di Waled Youssef https://t.co… - fanpage : Si è fatto 8 mesi di carcere per un “mi piace” su Facebook messo 8 anni fa. L'incredibile storia di Waled Youssef -

Ultime Notizie dalla rete : Waled Youssef Egitto, rilasciato dopo 10 mesi di carcere per un like del 2012 su Facebook Fanpage Egitto: rilasciato dopo 10 mesi di carcere per un like su Facebook

Un uomo è stato rilasciato dopo 10 mesi di carcere per aver messo un "mi piace" sul famoso social network, 8 anni fa.

Egitto, rilasciato dopo 10 mesi di carcere per un like del 2012 su Facebook

Per dieci mesi Waled Youssef, un cittadino egiziano di 45 anni emigrato in Australia 20 anni fa, è rimasto in carcere a causa di un “mi piace” ...

Un uomo è stato rilasciato dopo 10 mesi di carcere per aver messo un "mi piace" sul famoso social network, 8 anni fa.Per dieci mesi Waled Youssef, un cittadino egiziano di 45 anni emigrato in Australia 20 anni fa, è rimasto in carcere a causa di un “mi piace” ...