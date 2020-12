«Siamo in 11!» | il Giappone visto dallo spazio

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal settembre al novembre 1975, veniva serializzato in tre numeri speciali della rivista «Shojo Comic», 11nin iru! (in 11!), manga ora considerato un classico ed un lavoro emblematico per molte delle tematiche e preoccupazioni care alla sua autrice, Moto Hagio. Fantascienza sociologica messa su carta con lo stile tipico della fumettistase, una delle matite che per temi affrontati e stile ha più contribuito a dare forma a certi filoni del manga contemporaneo, soprattutto quello shojo e yaoi, fin … Continua L'articolo proviene da il manifesto.