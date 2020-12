Luke Evans parla del suo coming out: “Sono gay e felice, non mi nasconderò mai. A scuola mi bullizzavano”” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Luke Evans è stato eletto ‘Uomo dell’anno’ agli Attitude Awards 2020 e per l’occasione ha parlato del suo coming out. Negli anni l’attore gallese è stato accusato più volte di aver tenuto nascosta la sua omosessualità per avere vita più facile ad Hollywood e questo l’ha fatto imbestialire. “La cosa strana è che quando le persone hanno scoperto la mia omosessualità, c’erano molti articoli che dicevano che l’avevo nascosto, ma non era così. Volevo solo andare su Internet, e sfogarmi scrivendo: “Vi rendete conto che ho fatto coming out a 16 anni?”. Sono entrato nel mondo da bambino, perché dovevo. Non è vero che mi sto nuovamente nascondendo. Sono orgoglioso e felice, ho vissuto una vita molto importante di cui sono super felice. E non mi sono mai vergognato. E ora ... Leggi su biccy (Di giovedì 3 dicembre 2020)è stato eletto ‘Uomo dell’anno’ agli Attitude Awards 2020 e per l’occasione hato del suoout. Negli anni l’attore gallese è stato accusato più volte di aver tenuto nascosta la sua omosessualità per avere vita più facile ad Hollywood e questo l’ha fatto imbestialire. “La cosa strana è che quando le persone hanno scoperto la mia omosessualità, c’erano molti articoli che dicevano che l’avevo nascosto, ma non era così. Volevo solo andare su Internet, e sfogarmi scrivendo: “Vi rendete conto che ho fattoout a 16 anni?”. Sono entrato nel mondo da bambino, perché dovevo. Non è vero che mi sto nuovamente nascondendo. Sono orgoglioso e, ho vissuto una vita molto importante di cui sono super. E non mi sono mai vergognato. E ora ...

