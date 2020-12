LIVE Busto Arsizio-Schwerin 24-26 14-25 22-25, Champions League volley in DIRETTA: le lombarde affondano. Le tedesche volano momentaneamente in testa al Gruppo A (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Busto Arsizio e Schwerin e buon proseguimento di serata. 19.01 Sconfitta pesante per Busto Arsizio che ha disputato un match decisamente al di sotto delle proprie possibilità. Le tedesche, d’altro canto, sono state brave a giocare un match di alto profilo in difesa. Con questo successo lo Schwerin vola momentaneamente in vetta al Gruppo A in attesa del match di Scandicci. 22-25 Lungo l’attacco di Gray! Le tedesche portano a casa il successo. 22-24 Ancora Spelman con un colpo complicatissimo staccato da rete incredibile! Due match point per le tedesche. 22-23 ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match trae buon proseguimento di serata. 19.01 Sconfitta pesante perche ha disputato un match decisamente al di sotto delle proprie possibilità. Le, d’altro canto, sono state brave a giocare un match di alto profilo in difesa. Con questo successo lovolain vetta alA in attesa del match di Scandicci. 22-25 Lungo l’attacco di Gray! Leportano a casa il successo. 22-24 Ancora Spelman con un colpo complicatissimo staccato da rete incredibile! Due match point per le. 22-23 ...

