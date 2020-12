(Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli agenti della questura di Monza, hannomercoledì sera unse di 36 anni scoperto con 25 kg di marijuana in macchina a cui se ne sono aggiunti altri 55 trovati nella sua abitazione. Il sequestro di 80 chili diè uno dei più grandi per quantitativo intercettato degli ultimi annitd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Limbiate, 80 kg di droga tra l'auto e la cantina, 36enne arrestato dalla Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate droga

Il Notiziario

Ieri sera i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in un residence di via Lepontina, dove personale del 118 ...Sabato pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato due ragazzi, un 18enne e un 17enne, entrambi con precedenti di polizia, per detenzione ...