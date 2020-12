Impara ad essere meno suscettibile in poche mosse (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lasciare che gli altri ci rovinino le giornate è un limite nostro, a volte siamo troppo suscettibili, Imparare a scrollare le spalle non è impossibile. Sei tra quelle persone che si arrabbiano velocemente? A volte siamo permalosi al punto che giungiamo a conclusioni affrettate, non lasciamo neanche che gli altri finiscano di parlare che iniziamo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lasciare che gli altri ci rovinino le giornate è un limite nostro, a volte siamo troppo suscettibili,re a scrollare le spalle non è impossibile. Sei tra quelle persone che si arrabbiano velocemente? A volte siamo permalosi al punto che giungiamo a conclusioni affrettate, non lasciamo neanche che gli altri finiscano di parlare che iniziamo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

PatrizSarda : RT @chipswilliams1: Travaglio: i 5s sono dei grandi sottovalutati. Di maio assimila e impara le cose. Per imparare le cose bisogna essere… - IngMirco : RT @facciadachiulo2: Viviamo in un paese che non impara dagli errori, impantanato in un cieco e egoistico oggi e per domani che non si sa.… - castell32082033 : RT @chipswilliams1: Travaglio: i 5s sono dei grandi sottovalutati. Di maio assimila e impara le cose. Per imparare le cose bisogna essere… - facciadachiulo2 : Viviamo in un paese che non impara dagli errori, impantanato in un cieco e egoistico oggi e per domani che non si s… - sergioalesi : RT @chipswilliams1: Travaglio: i 5s sono dei grandi sottovalutati. Di maio assimila e impara le cose. Per imparare le cose bisogna essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Impara essere Impara ad essere meno suscettibile in poche mosse CheDonna.it Per i ticinesi non c'è dubbio: la scuola a distanza va bene solo per le emergenze. Quasi la metà degli allievi pensa di aver imparato poco

Pubblicati i risultati di un'indagine sul periodo di didattica a distanza. Per docenti e ragazzi il carico di lavoro è stato maggiore, spesso anche mal distribuito nei giorni ...

Pro e contro del bilinguismo

Nel corso degli ultimi decenni, linguisti, psicologi, psicolinguisti e neurolinguisti hanno tentato di capire quale sia l’effetto della coesistenza di due o più lingue nel cervello ...

Pubblicati i risultati di un'indagine sul periodo di didattica a distanza. Per docenti e ragazzi il carico di lavoro è stato maggiore, spesso anche mal distribuito nei giorni ...Nel corso degli ultimi decenni, linguisti, psicologi, psicolinguisti e neurolinguisti hanno tentato di capire quale sia l’effetto della coesistenza di due o più lingue nel cervello ...