Gp Sakhir 2020, la seconda gara nel deserto senza Hamilton (Di giovedì 3 dicembre 2020) La F1 in Bahrein al secondo appuntamento consecutivo sul tracciato di Sakhir che rispetto a quello di domenica si correrà sul layout alternativo, l'Outer Circuit che rappresenta l'anello esterno, una sorta di ovale che misura solo 3543 metri ed è il secondo più corto del calendario dopo Monaco, gara che in questa stagione non si è corsa. Vediamo statistiche, InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SkySportF1 : ? SUBITO SAFETY CAR AL RESTART ? (giro 3/57 ??) Cappottato Stroll dopo un contatto con Kvyat Il LIVE ?… - BarbaraPremoli : Sakhir: stesso impianto, pista diversa - MotoriNoLimits : Sakhir: stesso impianto, pista diversa -