GFVIP, Elisabetta Gregoraci in lacrime: colpa di Giulia Salemi? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare il GFVIP nei tempi accordati, la conduttrice è decisa a non prolungare la sua permanenza nella casa di Cinecittà fino a febbraio nonostante sia uno dei personaggi più seguiti. La notizia ovviamente poco piace ad Alfonso Signorini che come da programma le proverà tutte per intrattenere l'ex moglie di Briatore. Intanto nella casa continuano a consumarsi dei drammi davvero di difficile risoluzione. Il rapporto tra Elisabetta e Giulia Salemi sembra essere stato compromesso in seguito alle accuse fatte dalla conduttrice all'influencer che le ha detto di aver più volte insinuato l'ex marito mandandogli messaggi, chiedendogli cene e ospitate. La Salemi ovviamente ha negato e ha accusato la Gregoraci di essere ...

