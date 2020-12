Fonseca: «Spero di recuperare Veretout contro il Sassuolo. Mayoral sta crescendo» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Young Boys. Le sue parole Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Young Boys. MATCH – «Era importante ritornare a giocare bene e a vincere. Siamo arrivati primi che era importante conseguire questo risultato». CALAFIORI – «Mi è piaciuta molto la sua partita. Calafiori sta crescendo e per me è importantissimo sentire questo che tutti i giocatori vogliono giocare». Mayoral – «Sta crescendo partita dopo partita, ha lavorato molto per la squadra e ha fatto una grandissima partita». INFORTUNATI – «Ho speranza di recuperare Veretout, con Smalling sono più pessimista. Penso che sarà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittorialo Young Boys. Le sue parole Paulo, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittorialo Young Boys. MATCH – «Era importante ritornare a giocare bene e a vincere. Siamo arrivati primi che era importante conseguire questo risultato». CALAFIORI – «Mi è piaciuta molto la sua partita. Calafiori stae per me è importantissimo sentire questo che tutti i giocatori vogliono giocare».– «Stapartita dopo partita, ha lavorato molto per la squadra e ha fatto una grandissima partita». INFORTUNATI – «Ho speranza di, con Smalling sono più pessimista. Penso che sarà ...

