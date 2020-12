Coronavirus in Italia, il giorno più triste: record di vittime da inizio pandemia (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – C’è un numero più pesante degli altri tra quelli contenuti nel bollettino del Ministero della Salute: sono 993 i morti, il numero più alto da inizio pandemia. 23.225 i nuovi contagi a fronte di 226.729 tamponi. In calo il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-19). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 1.664.829 mentre le vittime salgono a quota 58.038. Questa sera alle 20.15 il Premier Conte illustrerà il nuovo DPCM che entrerà in vigore domani, venerdì 4 dicembre. Mentre sale la tensione con le Regioni che lamentano di non essere state coinvolte. “Non ci si potrà spostare di Comune in Comune il giorno di Natale e Santo Stefano. Lo ritengo assolutamente inaccettabile perché non tiene conto della realtà lombarda. Sono cose che vanno nella ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – C’è un numero più pesante degli altri tra quelli contenuti nel bollettino del Ministero della Salute: sono 993 i morti, il numero più alto da. 23.225 i nuovi contagi a fronte di 226.729 tamponi. In calo il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-19). Il totale dei contagiati dall’dell’emergenza sale così a 1.664.829 mentre lesalgono a quota 58.038. Questa sera alle 20.15 il Premier Conte illustrerà il nuovo DPCM che entrerà in vigore domani, venerdì 4 dicembre. Mentre sale la tensione con le Regioni che lamentano di non essere state coinvolte. “Non ci si potrà spostare di Comune in Comune ildi Natale e Santo Stefano. Lo ritengo assolutamente inaccettabile perché non tiene conto della realtà lombarda. Sono cose che vanno nella ...

