Coronavirus, a Leonardo la Business Hero in Uk per impegno eccezionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'organizzazione delle Camere di Commercio del Regno Unito (British Chambers of Commerce) ha assegnato a Leonardo il riconoscimento di Business Hero per l'eccezionale contributo assicurato durante l'emergenza da Covid-19. D'intesa con le Camere di Commercio locali, la British Chambers of Commerce ha scelto di attribuire un riconoscimento alle aziende del Regno Unito la cui risposta alla pandemia si è rivelata superiore alle aspettative. A Leonardo, che nel Regno Unito si avvale di oltre 7.500 dipendenti presso i siti di Edimburgo, Basildon, Luton, Southampton e Yeovil, è stata attribuita la qualifica di Business Hero per i continui sforzi volti ad assicurare capacità essenziali ai programmi attuali e futuri delle Forze Armate, oltre al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'organizzazione delle Camere di Commercio del Regno Unito (British Chambers of Commerce) ha assegnato ail riconoscimento diper l'contributo assicurato durante l'emergenza da Covid-19. D'intesa con le Camere di Commercio locali, la British Chambers of Commerce ha scelto di attribuire un riconoscimento alle aziende del Regno Unito la cui risposta alla pandemia si è rivelata superiore alle aspettative. A, che nel Regno Unito si avvale di oltre 7.500 dipendenti presso i siti di Edimburgo, Basildon, Luton, Southampton e Yeovil, è stata attribuita la qualifica diper i continui sforzi volti ad assicurare capacità essenziali ai programmi attuali e futuri delle Forze Armate, oltre al ...

fisco24_info : Coronavirus: Leonardo riconosciuta Business Hero in Uk per impegno eccezionale : Riconoscimento delle British Cham… - angelogianluca1 : questa persona è completamente sincera, si vede. ascoltate attentamente. #vaccino #VaccinoAntiCovid… - WebANTV : Come si devono porre i socialisti nel mondo post-pandemia? L'analisi storica di Leonardo Marzorati #socialismo… - fendente1 : RT @Caterina_SS: Coronavirus, Leonardo Caffo: «Ecco perché dobbiamo costruire un futuro più ecologista e animalista» - Caterina_SS : Coronavirus, Leonardo Caffo: «Ecco perché dobbiamo costruire un futuro più ecologista e animalista» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Leonardo Coronavirus, a Leonardo la Business Hero in Uk per impegno eccezionale Adnkronos Coronavirus, a Leonardo la Business Hero in Uk per impegno eccezionale

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'organizzazione delle Camere di Commercio del Regno Unito (British Chambers of Commerce) ha assegnato a Leonardo il ...

Il direttore degli ospedali di Sorrento e Vico Equense alla guida anche di quello di Castellammare

Assume le funzioni di direttore sanitario dell’ospedale San Leonardo il dottor Giuseppe Lombardi che riveste la stessa carica presso gli ospedali di Vico Equense e Sorrento. “La scelta di Lombardi – f ...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'organizzazione delle Camere di Commercio del Regno Unito (British Chambers of Commerce) ha assegnato a Leonardo il ...Assume le funzioni di direttore sanitario dell’ospedale San Leonardo il dottor Giuseppe Lombardi che riveste la stessa carica presso gli ospedali di Vico Equense e Sorrento. “La scelta di Lombardi – f ...