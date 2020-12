Conte: "La strada è ancora lunga, vogliamo evitare un lockdown generalizzato" (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Sarà un Natale diverso, ma non meno autentico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa da Palazzo Chigi sull'approvazione del nuovo Dpcm sulle misure anti Covid a Natale. "Stiamo evitando lockdown generalizzato che sarebbe stato molto penalizzante sia in termini economici che sociali", ha detto il premier. "Occorre impegno ed attenzione e continuare su questa strada finché il vaccino. In prossimita di Natale tutte le Regioni saranno Gialle". "Sarà sempre consentito il rientro nel comune di residenza o domicilio". "Per questo motivo dobbiamo portare avanti un piano di ulteriori misure restrittive. La strada è ancora lunga, dobbiamo evitare la terza ondata". Dal 4 dicembre al 6 gennaio, inoltre, sono ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Sarà un Natale diverso, ma non meno autentico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante la conferenza stampa da Palazzo Chigi sull'approvazione del nuovo Dpcm sulle misure anti Covid a Natale. "Stiamo evitandoche sarebbe stato molto penalizzante sia in termini economici che sociali", ha detto il premier. "Occorre impegno ed attenzione e continuare su questafinché il vaccino. In prossimita di Natale tutte le Regioni saranno Gialle". "Sarà sempre consentito il rientro nel comune di residenza o domicilio". "Per questo motivo dobbiamo portare avanti un piano di ulteriori misure restrittive. La, dobbiamola terza ondata". Dal 4 dicembre al 6 gennaio, inoltre, sono ...

