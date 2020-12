Cisl Lazio: ricerca su condizioni vita ai tempi del Covid (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – “La Cisl del Lazio ha sviluppato una ricerca sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone con disabilita’ ai tempi del Covid 19”. Lo fa sapere in una nota il sindacato regionale, che ha sviluppato uno studio “che si concludera’ nel mese di gennaio- afferma il segretario generale Enrico Coppotelli- si e’ svolto nel periodo dal 5 ottobre al 6 novembre.” “Abbiamo posto alle persone con disabilita’ una serie di domande sulle informazioni anagrafiche, sul vissuto personale e sulla situazione lavorativa. Lo spaccato emerso dalle domande ci trascina in un mondo dove l’utilizzo della tecnologia, i servizi di assistenza ben fatti, il funzionamento corretto dei mezzi di trasporto puo’ fare la differenza rendendo la vita di queste persone ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – “Ladelha sviluppato unasulledie di lavoro delle persone con disabilita’ aidel19”. Lo fa sapere in una nota il sindacato regionale, che ha sviluppato uno studio “che si concludera’ nel mese di gennaio- afferma il segretario generale Enrico Coppotelli- si e’ svolto nel periodo dal 5 ottobre al 6 novembre.” “Abbiamo posto alle persone con disabilita’ una serie di domande sulle informazioni anagrafiche, sul vissuto personale e sulla situazione lavorativa. Lo spaccato emerso dalle domande ci trascina in un mondo dove l’utilizzo della tecnologia, i servizi di assistenza ben fatti, il funzionamento corretto dei mezzi di trasporto puo’ fare la differenza rendendo ladi queste persone ...

CasilinaNews : Lazio. Sottoscritto accordo con FP CGIL, CISL, UIL e FIALS per il riconoscimento della premialità Covid-19. Stanzia… - martabonafoni : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘SOTTOSCRITTO ACCORDO CON CGIL, CISL, UIL E FIALS, 18 MLN PER PREMIALITA’ COVID A OPERAT… - BlasikEwa : RT @Cisl_Lazio: #disabilita #3dicembre #giornatainternazionaledisabilità #giornatamondialedelladisabilita #giornatainternazionalepersoned… - veltrimaria2 : RT @Cisl_Lazio: #disabilita #3dicembre #giornatainternazionaledisabilità #giornatamondialedelladisabilita #giornatainternazionalepersoned… - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘SOTTOSCRITTO ACCORDO CON CGIL, CISL, UIL E FIALS, 18 MLN PER PREMIALITA’ COVID A OPERAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisl Lazio Cisl Lazio: ricerca su condizioni vita ai tempi del Covid RomaDailyNews “18 milioni per premialità Covid ai sanitari”

"18 milioni per premialità Covid ai sanitari". Lazio - Sottoscritto l'accordo tra regione e sindacati Cigl, Cisl, Uil e Fials ...

Annamaria Furlan su Rai 2 nella Giornata internazionale delle persone con disabilità

Nella ricorrenza della Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata dall’Onu nel 1981, Rai 2 dedica una trasmissione al tema del lavoro per tutti ...

"18 milioni per premialità Covid ai sanitari". Lazio - Sottoscritto l'accordo tra regione e sindacati Cigl, Cisl, Uil e Fials ...Nella ricorrenza della Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata dall’Onu nel 1981, Rai 2 dedica una trasmissione al tema del lavoro per tutti ...