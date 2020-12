Ardea | «Oltre un anno per iscrivermi alla TARI» | l’odissea di un cittadino per pagare le tasse ma c’è il “lieto” fine

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 3 dicembre 2020) In tanti ricorderla famosa frase pronunciata dal Sindaco diMario Savarese in meritopiaga (purtroppo cronica) dell’evasione sotto la Rocca. L’argomento era quello delle buche – altro problema atavico del territorio – e il primoaveva individuato proprio nel mancato pagamento dei tributi una delle motivazionibase del problema: «Pagate le, così il Comune vi lastrica le strade di alabastro». Parole forti per esprimere un concetto tanto semplice quanto ampiamente condivisibile: se tutti pagassero il dovuto l’Ente riuscirebbe a risolvere molte questioni, comprese quelle legate al dissesto stradale. Ma se è vero dunque che chi evade debba essere “riportato sulla retta via” è altrettanto vero che, per contro, i cittadini onesti e soprattutto volenterosi ...