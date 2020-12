Apre centro commerciale in Camerun, la divertente reazione dei clienti sulle scale mobili (Video) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Stanno rimbalzando su tutti i social i Video girati sulle scale mobili del centro commerciale Grand Mall di Douala, nel Camerun. Inaugurato il 17 novembre e presentato come il più grande di tutta l’Africa centrale, ha fatto letteralmente impazzire gli abitanti di Douala e delle province limitrofe che si sono riversati in massa per visitare quella che – comprensibilmente – è diventata la principale attrazione dell’area. La nuova esperienza delle scale mobili al centro commerciale Ad affascinare maggiormente i clienti del Grand Mall, le scale mobili. Un congegno che parte degli avventori, residenti in aree rurali e poco adusi alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Stanno rimbalzando su tutti i social igiratidelGrand Mall di Douala, nel. Inaugurato il 17 novembre e presentato come il più grande di tutta l’Africa centrale, ha fatto letteralmente impazzire gli abitanti di Douala e delle province limitrofe che si sono riversati in massa per visitare quella che – comprensibilmente – è diventata la principale attrazione dell’area. La nuova esperienza dellealAd affascinare maggiormente idel Grand Mall, le. Un congegno che parte degli avventori, residenti in aree rurali e poco adusi alla ...

