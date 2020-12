Adolf Hitler eletto in Namibia. E' un attivista per i diritti civili (Di giovedì 3 dicembre 2020) Oshana , 3 dicembre 2020 - Adolf Hitler è stato eletto in Namibia . Ma il Fuehrer non c'entra: il nuovo Hitler - nome completo Uunona Adolf Hitler - è un attivista per i diritti civili , in prima ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Oshana , 3 dicembre 2020 -è statoin. Ma il Fuehrer non c'entra: il nuovo- nome completo Uunona- è unper i, in prima ...

fanpage : Una pesante omonimia... - Agenzia_Italia : In Namibia è stato eletto un politico di nome Adolf Hitler - missypippi : RT @francescatotolo: In #Namibia viene eletto Adolf Hitler. Ha già assicurato: “Non voglio invadere il mondo”. Subito i sali per @PBerizzi!… - RogerHalsted : Quando la realtà supera gli adattamenti #Netflix... - giovastro73 : RT @LaStampa: Eletto in Namibia Adolf Hitler: “Mio padre non sapeva chi fosse” -