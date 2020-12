Simona Ventura dice la sua sul jingle di Uomini e Donne: ecco quale preferisce (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da giorni imperversa la discussione sul nuovo jingle di Uomini e Donne, indigesto a molti telespettatori che continuano a sperare nel ritorno della vecchia sigla per accompagnare i corteggiatori dei tronisti. Il motivo di questo radicale cambiamento del programma pomeridiano di Canale 5 potrebbe essere legato ad un problema di diritti, ma il mistero non è stato ancora ufficialmente svelato. Nel frattempo, Trash Italiano ha indetto un sondaggio sulla pagina social Instagram in cui ha chiesto ai fan di esprimere una preferenza tra vecchio e nuovo jingle. Al sondaggio ha risposto anche Simona Ventura la quale non ha dubbi: il suo jingle preferito è in assoluto quello storico che per decadi ha accompagnato i pomeriggi di Canale ... Leggi su trendit (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da giorni imperversa la discussione sul nuovodi, indigesto a molti telespettatori che continuano a sperare nel ritorno della vecchia sigla per accompagnare i corteggiatori dei tronisti. Il motivo di questo radicale cambiamento del programma pomeridiano di Canale 5 potrebbe essere legato ad un problema di diritti, ma il mistero non è stato ancora ufficialmente svelato. Nel frattempo, Trash Italiano ha indetto un sondaggio sulla pagina social Instagram in cui ha chiesto ai fan di esprimere una preferenza tra vecchio e nuovo. Al sondaggio ha risposto anchelanon ha dubbi: il suopreferito è in assoluto quello storico che per decadi ha accompagnato i pomeriggi di Canale ...

infoitcultura : Fabrizio Corona: “Simona Ventura fatica ad arrivare a fine mese” - infoitcultura : Non riesce ad arrivare a fine mese | come è ridotta | orrore-vip contro Simona Ventura | chi sparge fango gratuito - infoitcultura : Fabrizio Corona | “Simona Ventura fatica ad arrivare a fine mese” - infoitcultura : Simona Ventura nei guai | periodo nero per la donna di Chivasso - infoitcultura : Simona Ventura | e chi se lo aspettava? La triste notizia poco fa -