Prevale la linea dura sugli spostamenti | a Natale e Capodanno non si potrà uscire dai Comuni

ROMA – Prima un'apertura, su pressing dei capigruppo di maggioranza. Poi il ritorno alla linea del rigore sulla base delle considerazioni esposte al tavolo di governo in particolare dal ministro Roberto Speranza. Con l'Italia che si appresta ad entrare in fascia gialla 'rafforzata', lo stop alla mobilita' tra regioni scattera' il giorno 21 dicembre. Ma se il vertice di ieri pomeriggio tra il premier Giuseppe Conte e i capigruppo di maggioranza aveva fatto registrare la possibilita' di deroghe per i ricongiungimenti e le seconde case, la riunione di governo coi capidelegazione dei partiti (Franceschini, Bonafede, Bellanova, Speranza), conclusasi nella notte, torna alla linea dura, la stessa illustrata dal ministro Francesco Boccia alle regioni e anticipata da Speranza in varie occasioni. Fermo restando che sara' mantenuto il coprifuoco alle 18, dal 21 dicembre dovrebbero essere consentiti solo gli spostamenti per il rientro dei residenti o per il rientro al domicilio. Inoltre nei giorni centrali delle feste, il 25, il 26 dicembre e il 1 gennaio non saranno consentiti spostamenti tra i Comuni. Sui ricongiungimenti la discussione e' ancora aperta solo per quanto riguarda possibili deroghe, ad esempio sui familiari di primo grado di anziani soli.

Un lungo braccio di ferro tra aperturisti e rigoristi nella riunione con il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza.

