La7: programmi di giovedì 3 dicembre (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Conduce Andrea Pancani DIRETTA 11.00 L'Aria che Tira Conduce: Myrta Merlino DIRETTA 13.30 Tg La7 Informazione 14.15 Tagad Tutto quanto fa Politica Conduce: Tiziana Panella DIRETTA 17.00 Senti chi Mangia Conduce: Benedetta Parodi 1a Edizione Puntata n 22 18.10 The Good Wife Telefilm 19.00 ... Leggi su bluewin.ch (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Conduce Andrea Pancani DIRETTA 11.00 L'Aria che Tira Conduce: Myrta Merlino DIRETTA 13.30 Tg La7 Informazione 14.15 Tagad Tutto quanto fa Politica Conduce: Tiziana Panella DIRETTA 17.00 Senti chi Mangia Conduce: Benedetta Parodi 1a Edizione Puntata n 22 18.10 The Good Wife Telefilm 19.00 ...

donvitorap : Programmi ignoranti sinsitra carta bianca agorà e la7 sono merda e idem porro Giordano etc eheheh basta pensare che… - La7tv : #La7 sempre con te. Su - GuidaTVPlus : 01-12-2020 21:15 #LA7 DiMartedì #StaseraInTV - ala_rico : RT @tdrclaudio: Sulle indicazioni di uso del vaccino anticovid c’è scritto “per non compromettere azione del vaccino smettete di guardare p… - emanuele_mil : @LucaBizzarri Dall'inizio di questo reportage al max #RanieriGuerra è stato invitato come superospite nei programmi rai o de la7 -