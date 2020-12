Elisabetta Gregoraci choc al Gf Vip: 'Stanotte abbandono la Casa'. Poi scoppia a piangere (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Su le ultime novità. choc al : ' Stanotte abbandono la Casa '. Poi scoppia a piangere. L'ex moglie di Flavio Briatore è in piena crisi. Dopo le liti con Selvaggia Roma e Giulia Salemi, oggi Elisabetta ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Su le ultime novità.al : 'la'. Poi. L'ex moglie di Flavio Briatore è in piena crisi. Dopo le liti con Selvaggia Roma e Giulia Salemi, oggi...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - impossiblugirl : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP - pinahappydodi : RT @GF_diretta: Giulia Salemi nella notte attacca la Gregoraci al #GrandeFratelloVip #GFVIP: 'Si sentono certe cose in giro...' Tra Giul… - Clalblanca : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP - User04434953 : 1/2 #GFVIP SU #Elisabetta: si può comprendere la gelosia nei riguardi di Briatore, anche se fosse stato un ex. Ciò… -