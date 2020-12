Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) E se il formaggio Emmentaler fosse la soluzione ai nostri problemi? Da una parte c’è la Swiss cheese theory, l’avete sentita? È un modello di causalità degli incidenti che il virologo Ian M. Mackay ha applicato al coronavirus per spiegare chiaramente che nessun intervento singolo – come mascherine, distanziamento, pulizia delle mani, ma anche vaccini – è efficace contro l’epidemia, ma più interventi contemporaneamente fanno la differenza. Proprio come tante fette di formaggio svizzero messe una accanto all’altra, con tanti strati, in modo che i buchi del primo siano tappati dal secondo, quelli del secondo dal terzo e così via, formando uno scudo inattaccabile.