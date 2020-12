(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Divieto di uscire dal proprio Comune ae Capodanno, ma con la possibilità di andare aal ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggile seconde case fuori Regione. Niente sci, niente crociere. Sono le misure che il governo dovrebbe proporre tra poche ore al Parlamento, in vista del varo del nuovoanti-Covid, che sarà in vigore dal 4 dicembre

sole24ore : #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia 19.350 nuovi casi e 785 morti. Calano ricoveri e terapie intensive… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 23.232 contagiati e 853 morti nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus, ultime notizie. Dpcm, verso ristoranti aperti a pranzo a Natale. LIVE - infoitinterno : Coronavirus, per Natale vietati spostamenti tra regioni e chiusi gli hotel di montagna: le ultime novità sul DPCM - salernonotizie : Miozzo (Cts): “Natale sobrio. Niente messa di Natale a mezzanotte? Dio ci perdonerà” continua su: http -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Il Sole 24 ORE

Sono aumentati di 48 gli attuali positivi al coronavirus in provincia di Trapani che conta ora in totale 2762 contagi. In un solo giorno si sono registrati 67 nuovi contagi al netto dei decessi e dell ...'Meglio non abbassare la guardia: le libertà che ci siamo prese ad agosto ci sono costate 5 mila morti degli ultimi mesi'. Lo ha affermato Massimo Andreoni , direttore scientific ...