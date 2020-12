Coronavirus | Richeldi Cts mette in guardia | «La terza ondata? È una possibilità reale»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Basta guardare ad altri Paesi al di fuori dell’Italia per capire che ladi unadi. Abbiamo imparato che la modalità per ridurre la circolazione del virus è il distanziamento: quindi le misure sono da mantenere». Così Luca, presidente della Società italiana di pneumologia, primario del Policlinico Gemelli di Roma e componente del comitato tecnico scientifico (Cts). I dati, ha continuato, «ci dicono che c’è una fascia di popolazione debole che dobbiamo proteggere e poi che il virus non è mutato. Il numero dei decessi ci ricorda che tutti dobbiamo continuare a fare i sacrifici che stiamo facendo». Parlando dell’obbligatorietà del vaccino anti-Covid, al momento esclusa dal governo, «io sinceramente non ...