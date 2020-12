Tragedia in mattinata | uomo muore investito da un tir mentre attraversa la strada

lavocedelne : Roncegno, altra tragedia in montagna: 78enne muore travolto da un tronco - lucabattanta : RT @autocostruttore: Tragedia a San Cataldo, un 33enne si sarebbe tolto la vita nella tarda mattinata di oggi - autocostruttore : Tragedia a San Cataldo, un 33enne si sarebbe tolto la vita nella tarda mattinata di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia mattinata

MilanoToday.it

L’incendio è divampato in una casa bifamiliare di Ozzano da dove la donna purtroppo non è riuscita ad uscire in tempo ...Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre, in località Casale, nel comune di Cerignale: un cacciatore di 63 anni e originario dell’alta Valtrebbia, impegnato in una battuta con una squadr ...