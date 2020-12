Sondaggi elettorali Quorum: Lega ancora giù, risale FDI, bene PD e M5S (Di martedì 1 dicembre 2020) Continua il calo della Lega che perde consensi per la terza settimana di fila. Pd e Movimento 5 Stelle, invece, fermano il trend discendente e tornano al segno più. Sono alcuni dei dati raccolti dai Sondaggi elettorali Quorum per la trasmissione di Rai3, Mezz’ora in più, condotta da Lucia Annunziata. Secondo la rilevazione, la Lega ha perso nell’ultima settimana quasi mezzo punto attestandosi al 23%. Cresce di un decimo al 20,4% il Partito Democratico mentre il M5S passa dal 15% al 15,2%. I pentastellati vedono il distacco da Fratelli d’Italia aumentare complice la crescita di mezzo punto del partito guidato da Meloni. Ora FDI arriva a sfiorare il 16%. bene anche Forza Italia che si porta al 7,1% guadagnando due decimi. Segui Termometro Politico su Google News Fonte: ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 1 dicembre 2020) Continua il calo dellache perde consensi per la terza settimana di fila. Pd e Movimento 5 Stelle, invece, fermano il trend discendente e tornano al segno più. Sono alcuni dei dati raccolti daiper la trasmissione di Rai3, Mezz’ora in più, condotta da Lucia Annunziata. Secondo la rilevazione, laha perso nell’ultima settimana quasi mezzo punto attestandosi al 23%. Cresce di un decimo al 20,4% il Partito Democratico mentre il M5S passa dal 15% al 15,2%. I pentastellati vedono il distacco da Fratelli d’Italia aumentare complice la crescita di mezzo punto del partito guidato da Meloni. Ora FDI arriva a sfiorare il 16%.anche Forza Italia che si porta al 7,1% guadagnando due decimi. Segui Termometro Politico su Google News Fonte: ...

