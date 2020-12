Sandra Milo senza veli alla sua età | orgogliosa sulla copertina di Flewid Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 dicembre 2020) A 87 anniha posato per il magazinema). A Oggi è un altro giorno inizia con la cover nuda dila sua intervista tra ricordi, emozioni e risate e l’attrice ha confidato come l’hanno convinta a posare nudasua età. Ha invitato tutti a guardare quella rivista perché è bellissima e quindi per lei è stato semplice dire di sì anche perché racconta di un gruppo di persone molto simpatiche. E’ quindi stato meraviglioso per lamostrarsi nuda a 87 anni ma soprattutto perché è stato un modo per raccontarsi ancheparlare. “Mi hanno convinto guardando la rivista che è bellissima e poi c’era un team di persone molto simpatiche. A me piace il gioco; la ...