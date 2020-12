Maestre Positive al Covid-19, Bambini Continuano ad Andare a Scuola Senza Sapere Nulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Due Maestre dell’istituto scolastico Manicone-Fiorentino di Vico del Gargano, nel Foggiano, sono risultate Positive al Covid-19. L’Asl ha però avvisato del contagio i genitori degli alunni solo 10 giorni dopo. Un dipendente della Asl di San Severo, molti giorni dopo l’accertamento della positività, ha telefonato alle famiglie ignare per chiedere aggiornamenti sulla quarantena dei figli. Leggi su youreduaction (Di martedì 1 dicembre 2020) Duedell’istituto scolastico Manicone-Fiorentino di Vico del Gargano, nel Foggiano, sono risultateal-19. L’Asl ha però avvisato del contagio i genitori degli alunni solo 10 giorni dopo. Un dipendente della Asl di San Severo, molti giorni dopo l’accertamento della positività, ha telefonato alle famiglie ignare per chiedere aggiornamenti sulla quarantena dei figli.

Ultime Notizie dalla rete : Maestre Positive Covid-19, due maestre positive, ma l’Asl lo comunica con 10 giorni di ritardo: bimbi a scuola ignari dell’accaduto Orizzonte Scuola Vico del Gargano, Covid a scuola e nessuna informazione: il caso arriva in Regione. La petizione firmata da 470 persone

“Noi vogliamo che sia fatta piena luce su quanto accaduto e che siano individuate le eventuali responsabilità di chicchessia, qualora ve ne fossero, in modo che non si ripetano più episodi come quello ...

Una petizione, firmata finora da 470 persone, è stata inviata anche alla ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, per chiedere come mai ...

