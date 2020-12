Legge sul divorzio, cinquant’anni fa l’amore coniugale diventava una scelta (Di martedì 1 dicembre 2020) “Volete il divorzio? Allora dovete sapere che dopo verrà l’aborto. E dopo ancora, il matrimonio tra omosessuali. E magari vostra moglie vi lascerà per scappare con la serva!”. Ci aveva visto lungo Amintore Fanfani, segretario della Democrazia Cristiana, quando negli anni Settanta aizzava le folle nel suo tour per il Belpaese per fare campagna elettorale contro la Legge sul divorzio del 1970. La normativa approvata l’1 dicembre 1971, dopo una estenuante seduta parlamentare durata per quasi un giorno intero, fu la prima pietra che venne tolta a quel castello di conservatorismo e arcaismo in cui si trovava imprigionata un’Italia in mano al cattolicesimo, dopo essere stata in mano al fascismo. Due realtà differenti che avevano però un elemento comune su tutti: la difesa dei valori della famiglia cosiddetta tradizionale, quella tra uomo e ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) “Volete il? Allora dovete sapere che dopo verrà l’aborto. E dopo ancora, il matrimonio tra omosessuali. E magari vostra moglie vi lascerà per scappare con la serva!”. Ci aveva visto lungo Amintore Fanfani, segretario della Democrazia Cristiana, quando negli anni Settanta aizzava le folle nel suo tour per il Belpaese per fare campagna elettorale contro lasuldel 1970. La normativa approvata l’1 dicembre 1971, dopo una estenuante seduta parlamentare durata per quasi un giorno intero, fu la prima pietra che venne tolta a quel castello di conservatorismo e arcaismo in cui si trovava imprigionata un’Italia in mano al cattolicesimo, dopo essere stata in mano al fascismo. Due realtà differenti che avevano però un elemento comune su tutti: la difesa dei valori della famiglia cosiddetta tradizionale, quella tra uomo e ...

ilpost : 'Per quanto siano forti i sentimenti che uniscono un uomo e una donna, essi possono anche mutare', disse Nilde Iott… - DavidSassoli : A 50 anni dall'approvazione della legge sul #divorzio. Una conquista di progresso civile, di dignità di vita delle… - Radicali : ?? CON LA BATTAGLIA PER IL DIVORZIO È NATA L'ITALIA DEI DIRITTI CIVILI Oggi la legge sul #divorzio compie 50 anni.… - Rosa_dEsposito : RT @ValeriaValente_: L’1 dicembre 1970 il Parlamento approvò la legge sul #divorzio in Italia. Dietro lo storico traguardo, le battaglie di… - MasciaGariglian : RT @Radicali: ?? CON LA BATTAGLIA PER IL DIVORZIO È NATA L'ITALIA DEI DIRITTI CIVILI Oggi la legge sul #divorzio compie 50 anni. Prima dell… -