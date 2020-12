Grande Fratello Vip | Patrizia De Blanck urla | “Quella pu****a della Salemi? Ma sei scema | cretina” La regia le stacca l’audio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nel corsoventiduesima puntata delVip si è tornati a parlare del dissidi tra Elisabetta Gregoraci e Giulia. In particolare, la showgirl calabrese ha accusato l’influencer di essere una “scroccona” e soprattutto ha ribadito che secondo lei avesse delle attenzioni particolari verso il suo ex marito, Flavio Briatore. Accuse rispedite al mittente da Giulia. Ma mentre le due donne discutono, dallo studio interviene la contessaDea ruota libera: “Flavio mi ha detto che Giulia ci provava ma lui non se la filava”, hato facendo calare il gelo, tanto da spingere il conduttore Alfonso Signorini a laniare la pubblicità. Al ritorno in studio però, la questione è tutt’altro che chiusa e il padrone di casa ...