Gianluca De Matteis, chi è il nuovo tronista di uomini e Donne: età e lavoro (Di martedì 1 dicembre 2020) uomini e Donne è pronto a mostrare i nuovi tronisti. Edizione nuova, volti nuovi. È sempre così, e nemmeno quest'anno fa eccezione. La trasmissione di Maria De Filippi vedrà infatti nuovi protagonisti seduti sul trono rosso, il più ambito dai giovani. Una delle novità della nuova edizione prevede l'assenza di distinzione tra Trono over e Trono Classico. Formula diversa anche per decidere i tronisti: quest'anno, infatti, li ha scelti il pubblico attraverso un sondaggio su Witty Tv. Uno dei nuovi tronisti è Gianluca De Matteis. Scopriamo meglio. Nel video di presentazione ha iniziato a farsi conoscere annunciando, ad esempio, i suoi hobby, tra cui il surf e i viaggi, che pratica spesso soprattutto in zone povere del pianeta. Gianluca De Matteis, cosa fa nella ...

