Covid | Andreoni | “Libertà agosto ci sono costate più di 5mila morti”

Milano, 1 dic. (Adnkronos Salute) – "Le libertà che ci siamo presi ad, spiace dirlo in maniera così cruda, cipiù dimorti in questi ultimi mesi. A luglio eravamo ad alcune decine di casi" positivi a Sars-CoV-2 "al giorno, adesso al meglio arriveremo a Natale con 5-10mila casi al giorno. Se lasciamo il virus riprendere, a gennaio pagheremo uno scotto gravissimo in termini sia di ricoveri sia di mortalità". E' il monito di Massimo, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3. L'esperto invita a "non abbassare la guardia" proprio ora. Anche a Natale "dobbiamo fare festa – avverte – ma con grande attenzione".