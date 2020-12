Cosenza, contro la Salernitana giocato in 11 contro 12 e scatta il ricorso (Di martedì 1 dicembre 2020) Potrebbe essere ripetuta la partita tra il Cosenza e la Salernitana per un errore tecnico dell'arbitro. Il club calabrese ha fatto ricorso per il presunto errore tecnico della quaterna arbitrale che ha portato i Lupi a giocare contro i campani, seppur per meno di un minuto, in 12 uomini contro 11. L’episodio al 76° minuto della gara. Nel corso di un triplice cambio, è stata chiamata la sostituzione a Bruccini, al suo posto Abou Ba. Il quarto uomo, il signor Daniele Paterna di Teramo, ha autorizzato Ba a entrare sul terreno di gioco, ma Bruccini non si era accorto della sostituzione e non aveva lasciato il campo. Da qui la momentanea irregolare superiorità numerica del Cosenza, che ha portato alla prima ammonizione di Ba: il provvedimento è stato preso ... Leggi su itasportpress (Di martedì 1 dicembre 2020) Potrebbe essere ripetuta la partita tra ile laper un errore tecnico dell'arbitro. Il club calabrese ha fattoper il presunto errore tecnico della quaterna arbitrale che ha portato i Lupi a giocarei campani, seppur per meno di un minuto, in 12 uomini11. L’episodio al 76° minuto della gara. Nel corso di un triplice cambio, è stata chiamata la sostituzione a Bruccini, al suo posto Abou Ba. Il quarto uomo, il signor Daniele Paterna di Teramo, ha autorizzato Ba a entrare sul terreno di gioco, ma Bruccini non si era accorto della sostituzione e non aveva lasciato il campo. Da qui la momentanea irregolare superiorità numerica del, che ha portato alla prima ammonizione di Ba: il provvedimento è stato preso ...

