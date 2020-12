Cesare Cremonini | in libreria la biografia “Let them talk – Ogni canzone è una storia”

(Di martedì 1 dicembre 2020) Da vent’anniè uno dei “misteri” meglio custoditi del panorama musicale italiano. Allergico a domande che non siano strettamente musicali, il cantautore bolognese ha fatto della riservatezza una bandiera, lasciando parlare sempre e solo le canzoni. Che da vent’anni pennella con estro e ironia.: dai Lùnapop ai trionfi da solista sfoglia la gallery Oggi però,ha deciso di aprire finalmente il cuore al suo pubblico grazie alla pubblicazione del libro Let...

Cesare Cremonini. Oggi in tutte le librerie la prima autobiografia del cantante intitolata Let them Talk. Dove racconta, senza filltri, luci e ombre.BOLOGNA, DEC 1 - Saranno le strofe di 'Futura', canzone di Lucio Dalla inserita nell'album 'Dallà che ha compiuto 40 anni, a illuminare durante le feste natalizie via D'Azeglio, cuore pedonale del cen ...