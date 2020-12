Cagliari, Di Francesco prega: oggi l’esito del tampone di Godin (Di martedì 1 dicembre 2020) Diego Godin aspetta l’esito del tampone dopo dieci giorni di quarantena. Fiato sospeso per il Cagliari e Di Francesco Sembrava lontano ma il Coronavirus ha colpito anche il Cagliari minandone le certezze, gli equilibri e le intese che finalmente iniziavano a crearsi. Sono quattro i rossoblù positivi: Godin, Simeone, Nandez e ultimo (si spera) Gaston Pereiro. Ieri mattina il difensore uruguaiano ha effettuato il primo tampone al termine dei dieci giorni di quarantena previsti dal protocollo e ora aspetta con ansia l’esito, sperando di potersi mettere a disposizione di mister Eusebio Di Francesco già per la partita di domenica contro il Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Diegoaspettadeldopo dieci giorni di quarantena. Fiato sospeso per ile DiSembrava lontano ma il Coronavirus ha colpito anche ilminandone le certezze, gli equilibri e le intese che finalmente iniziavano a crearsi. Sono quattro i rossoblù positivi:, Simeone, Nandez e ultimo (si spera) Gaston Pereiro. Ieri mattina il difensore uruguaiano ha effettuato il primoal termine dei dieci giorni di quarantena previsti dal protocollo e ora aspetta con ansia, sperando di potersi mettere a disposizione di mister Eusebio Digià per la partita di domenica contro il Verona. Leggi su Calcionews24.com

