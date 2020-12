“Animali prima di donne e bambini? Assurda deriva contro i cattolici”. L’accusa di Pedrizzi (Di martedì 1 dicembre 2020) In questi giorni, sui giornali, si susseguono notizie che dimostrano come la nuova ideologia animalista integralista stia avanzando “in maniera tale da mettere a rischio la stessa valenza universale e intangibile della vita umana”, sostiene Riccardo Pedrizzi, già senatore impegnato in associazioni di ispirazione cattolica. Pedrizzi e la cultura integral-animalista “C’è una deriva animalista che a volte si fonde perfino col furore religioso: dalla censura allo spot di “Telefono azzurro”, che aveva lanciato lo slogan “prima i bambini”, considerato offensivo da taluni animalisti arrabbiati, fino alla recente notizia della persecuzione, per mano degli integralisti indù, di un fotografo indiano che sta sfidando la cultura dominante della sua gente che conferisce valore sacro alle vacche proteggendole dagli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 dicembre 2020) In questi giorni, sui giornali, si susseguono notizie che dimostrano come la nuova ideologia animalista integralista stia avanzando “in maniera tale da mettere a rischio la stessa valenza universale e intangibile della vita umana”, sostiene Riccardo, già senatore impegnato in associazioni di ispirazione cattolica.e la cultura integral-animalista “C’è unaanimalista che a volte si fonde perfino col furore religioso: dalla censura allo spot di “Telefono azzurro”, che aveva lanciato lo slogan “”, considerato offensivo da taluni animalisti arrabbiati, fino alla recente notizia della persecuzione, per mano degli integralisti indù, di un fotografo indiano che sta sfidando la cultura dominante della sua gente che conferisce valore sacro alle vacche proteggendole dagli ...

IvanFabbris : Godopoli! Prima nottata post champions in cui dormo prima delle quattro e non passo le ore a congiungere santi e an… - chisena66 : RT @riky7372: Personalmente il senso della #vita (almeno della mia) l'ho trovato nella #lotta per i diritti degli ultimi degli ultimi, dei… - nonso_scrivere : Sono pro al consumo della carne ma non riesco a mangiare un prodotto che provenga da certe aziende consapevole di c… - rick55_1 : RT @riky7372: Personalmente il senso della #vita (almeno della mia) l'ho trovato nella #lotta per i diritti degli ultimi degli ultimi, dei… - PoliteKosmo : RT @KersevanRoberto: Dosi ultra-alte di radiazioni danno risultati inaspettati per la cura di alcuni tumori. Collaborazione Ospedale Univ.… -

