“Addio…”. L’annuncio choc di Ficarra e Picone: è successo durante l’ultima puntata di Striscia la notizia (Di martedì 1 dicembre 2020) Annuncio inaspettato alla fine dell’odierna puntata di Striscia La notizia: Ficarra e Picone lasciano il tg satirico dopo quindici anni e diciassette edizioni. Le parole di Ficarra: “Oggi è cominciata l’ultima settimana di conduzione di Striscia che, però, dobbiamo annunciarvi, sarà anche l’ultimo anno nostro. E non vi nascondiamo che dopo quindici anni e diciassette edizioni non è facile”. “Non è facile, ma ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto” ha continuato Picone nell’annunciare l’addio a Striscia La notizia. Gli ha fatto eco Ficarra: “Ringraziamo tutti, ma soprattutto Antonio ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Annuncio inaspettato alla fine dell’odiernadiLalasciano il tg satirico dopo quindici anni e diciassette edizioni. Le parole di: “Oggi è cominciatasettimana di conduzione diche, però, dobbiamo annunciarvi, sarà anche l’ultimo anno nostro. E non vi nascondiamo che dopo quindici anni e diciassette edizioni non è facile”. “Non è facile, ma ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto” ha continuatonell’annunciare l’addio aLa. Gli ha fatto eco: “Ringraziamo tutti, ma soprattutto Antonio ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gli ...

