Roma, niente più sgombero per i giostrai di San Basilio: "Abbiamo vinto tutti noi"

Gli ex giostrai di San Basilio non saranno sgomberati: il quartiere ha vinto la battaglia. Settimana scorsa il Comune di Roma aveva inviato una lettera di sfratto alla comunità che vive nel campo da più di trent'anni. Tutto il quartiere di San Basilio si era movimentato per scongiurare lo sgombero, che non prevedeva un'alternativa per le famiglie.

E' il Comitato popolare di San Basilio ad annunciare la lieta notizia, che dal primo giorno si era schierato a favore della comunità Sinti: 75 famiglie che vivono da più di trent'anni nel quartiere. Sono stati giorni di mobilitazioni e proteste, quelli appena trascorsi: l'intero quartiere ha anche scritto una lettera.

Ma niente di grave, li volto si è già sgonfiato ... Suo padre Carlo, ex ministro, fondatore di Azione e candidato a sindaco di Roma, domenica ha parlato di lei con orgoglio sui social media ...

Pulire le strade: se l’ordinario si trasforma in straordinario

L’Ama ci ama. Non c’è proprio niente da dire. Si cura talmente della manutenzione delle strade da affrontare, con sommo sprezzo del pericolo, la pulitura del guano sui ...

Tay Calenda, ferita a Parigi: «La violenza della polizia qui ormai è strutturale»

Ma niente di grave, li volto si è già sgonfiato ... Suo padre Carlo, ex ministro, fondatore di Azione e candidato a sindaco di Roma, domenica ha parlato di lei con orgoglio sui social media ...

Pulire le strade: se l'ordinario si trasforma in straordinario

L'Ama ci ama. Non c'è proprio niente da dire. Si cura talmente della manutenzione delle strade da affrontare, con sommo sprezzo del pericolo, la pulitura del guano sui ...