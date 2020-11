Questo video non è stato girato in Argentina e non c’entra con la morte di Maradona (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 27 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una richiesta via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato su Facebook il 26 novembre 2020. Il filmato mostra centinaia di tifosi della nazionale di calcio dell’Argentina mentre saltano e cantano occupando una strada nei pressi di un palazzo di colore giallo. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Da Buenos Aires..». Il riferimento è ai saluti e agli onori che in Argentina migliaia di persone stanno tributando al calciatore argentino Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre 2020 nella città di Tigre (Buenos Aires). Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il video oggetto della nostra verifica non è ... Leggi su facta.news (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 27 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una richiesta via WhatsApp che chiedeva di verificare unpubblicato su Facebook il 26 novembre 2020. Il filmato mostra centinaia di tifosi della nazionale di calcio dell’mentre saltano e cantano occupando una strada nei pressi di un palazzo di colore giallo. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Da Buenos Aires..». Il riferimento è ai saluti e agli onori che inmigliaia di persone stanno tributando al calciatore argentino Diego Armando, morto il 25 novembre 2020 nella città di Tigre (Buenos Aires). Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Iloggetto della nostra verifica non è ...

