Perché Teheran accusa l’opposizione per la morte della scienziato

A poche ore dall'assassinio mirato di Mohsen Fakhrizadeh, lo scienziato responsabile del programma nucleare di Teheran ucciso venerdì a una sessantina di chilometri dalla capitale iraniana, i vertici del regime — dal ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif al capo di Stato maggiore delle Forze armate, generale Mohammad Hossein Bagheri — avevano puntato il dito contro due figure: i "sionisti" e i "terroristi". In molte ricostruzioni combaciavano, in linea con l'etichetta che Teheran ha appiccicato su Israele: "Stato del terrore". Ma nelle ultime ore sta prendendo piede una certa distinzione delle due entità. Per rendersene conto è sufficiente leggere le parole dell'ammiraglio Ali Shamkhani, capo del Consiglio supremo per la Difesa iraniano. Secondo l'ufficiale dei Pasdaran lo scienziato è stato colpito in ...

