Notorious | la suspense d’amore di Alfred Hitchcock

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 30 novembre 2020) Oggi abbiamo deciso di andare un pò indietro nel tempo, più precisamente al 1946. Nelle sale di tutto il mondo arriva– L’Amante Perduta, capolavoro del maestro della. Una storia fatta di servizi segreti, missioni sotto copertura e un amore irrisolto, che rimane il vero elemento di tensione dell’ intero film. Per il consiglio della settimana abbiamo deciso di proporvi questo meraviglioso film, definito da molti come uno dei thriller di spionaggio più belli della storia del cinema.: la storia di un amore perduto? Ambientato dopo la seconda guerra mondiale,racconta la storia di Elena (nella versione originale Alicia), figlia di un agente segreto nazista. Per riscattare il buon nome della sua famiglia, la giovane comincerà a ...